Россия отзывает посла из-за комментариев минобороны Великобритании по ядерному оружию
Россия заявила, что отозвала британского посла, чтобы выразить протест против "оскорбительных" британских заявлений, в том числе по поводу вероятных угроз России применить ядерное оружие
Об этом пишет Reuters.
В российском МИД заявили, что вызвали вызывавшего посла Великобритании Дебора Броннерт и выразили ей упрек в связи с "откровенно хамскими заявлениями британского руководства в отношении России, ее лидера и официальных представителей власти, а также российского народа".
Издание сообщает, что Броннерт вручили меморандум о том, что "оскорбительная риторика со стороны представителей власти Великобритании неприемлема. В вежливом обществе принято извиняться за такие заявления".
Россия сообщила ей, что возражает против британских заявлений, содержащих "умышленно ложную информацию", в том числе о возможных российских "угрозах применения ядерного оружия".
В МИД России не сообщили о каких именно заявлениях, но Reuters отмечает, что британский министр обороны Бен Воллес дал радиоинтервью на этой неделе и сказал, что у российского президента Владимира Путина "синдром маленького человека", а спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова" похожа на комедию – она еженедельно делает свое заявление, угрожая ядерными ударами по городам”.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского лидера "примером токсической маскулинности" и предположил, что будь Путин женщиной, то не развязал бы войны в Украине.
Владимир Путин, комментируя заявление британского премьера Бориса Джонсона, сказал, что решение Тэтчер, как он считает, было продиктовано "имперскими амбициями" и "подтверждением имперского статуса". Великобритании.
Позже спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые комментарии Джонсона были "ужасными".
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