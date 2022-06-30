Россия отзывает посла из-за комментариев минобороны Великобритании по ядерному оружию

Об этом пишет Reuters.

В российском МИД заявили, что вызвали вызывавшего посла Великобритании Дебора Броннерт и выразили ей упрек в связи с "откровенно хамскими заявлениями британского руководства в отношении России, ее лидера и официальных представителей власти, а также российского народа".

Издание сообщает, что Броннерт вручили меморандум о том, что "оскорбительная риторика со стороны представителей власти Великобритании неприемлема. В вежливом обществе принято извиняться за такие заявления".

Россия сообщила ей, что возражает против британских заявлений, содержащих "умышленно ложную информацию", в том числе о возможных российских "угрозах применения ядерного оружия".

В МИД России не сообщили о каких именно заявлениях, но Reuters отмечает, что британский министр обороны Бен Воллес дал радиоинтервью на этой неделе и сказал, что у российского президента Владимира Путина "синдром маленького человека", а спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова" похожа на комедию – она еженедельно делает свое заявление, угрожая ядерными ударами по городам”.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российского лидера "примером токсической маскулинности" и предположил, что будь Путин женщиной, то не развязал бы войны в Украине.

Владимир Путин, комментируя заявление британского премьера Бориса Джонсона, сказал, что решение Тэтчер, как он считает, было продиктовано "имперскими амбициями" и "подтверждением имперского статуса". Великобритании.

Позже спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые комментарии Джонсона были "ужасными".

26 июня лидеры стран "Большой семерки" потролили президента РФ Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.

29 июня Джонсон прокомментировал возможность появления Путина на G20 и заявил , что будет "очень удивлен", если тот появится на саммите Большой двадцатки.

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