Россия ответственна за создание ядерной опасности на ЗАЭС, – постоянный представитель США в ООН Томас-Гринфилд

Об этом она рассказала на Заседании Совбеза ООН в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия ответственна за создание еще одной угрозы мировому сообществу. Россия нарушает одно из главных обязательств перед миром - защиту от ядерных опасностей. Речь идет о Запорожской АЭС, на которую напала Россия. Россия захватила объект силой, что могло привести к атомной катастрофе" , – объяснила Томас-Гринфилд.

Постоянный представитель США в ООН подчеркнула, что россияне проводят принудительную депортацию украинцев в отдаленные районы России.

"Мы также особенно взволнованы за операции России по фильтрации украинцев, которые предусматривают принудительные депортации. Эти лагеря отделяют детей от их родителей, а родителей от их детей. Российские войска принудительно конфисковывают украинские паспорта и будут выдавать российские. А также заставляют школы учиться по российской программе . Это еще один признак недобрых действий россиян", - добавила она.



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