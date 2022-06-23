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Россия ответственна за гибель пассажиров и экипажа малайзийского Боинга рейса МН17, - ПАСЕ

23 июня, 2022 четверг
19:04
Новости МН17

На основании доказательств, которые имеет правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутаты ассамблеи считают наиболее вероятным, что МН17 "был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российскими военными"

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, сообщает Deutsche Welle.

Резолюцию под названием "Обеспечение ответственности за гибель самолета рейса МН17" единогласно приняли 23 июня на пленарном заседании в Страсбурге.

"ПАСЕ поражена неспособностью российских властей добросовестно сотрудничать с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой по делу МН17. Вместо того, чтобы предоставлять следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий и цель которых было намеренно запутать следство. Российская власть дошла до того, что предоставила сманипулированные радиолокационные и спутниковые данные для того, чтобы скрыть правду. Версии РФ о том, что якобы украинский истребитель СУ-25 или МиГ-29 сбил самолет рейса MH17, были полностью опровергнуты, как и версия, что самолет якобы сбила ракету украинского "Бука", выпущенную из подконтрольной правительству Украины территории", - отмечается в резолюции.

В документе приводятся примеры фейков, которые русская сторона пыталась навязать следствию. Ассамблея призвала Россию начать "добросовестно сотрудничать" со следствием, а также официально извиниться перед родственниками и друзьями жертв катастрофы за боль и страдания, вызванные распространенной дезинформацией.

Дебаты и голосование за резолюцию проходили в сессионном зале ПАСЕ в присутствии родственников жертв погибших в авиакатастрофе МН17, а также короля Нидерландов.
  • Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
  • Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17.
  • В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
  • В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд. 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
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Мир
Украина
ПАСЕ
терроризм
война с Россией
MH17
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