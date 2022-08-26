Россия ответственна за атаки на ЗАЭС и вокруг нее, - ISW
В Институте изучения войны уверены, что Россия несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя и пытается обвинить Украину
Об этом сообщили в отчете Института изучения войны.
В ISW также не верят в заявления россиян о том, что Украина обстреливает ЗАЭС.
"Российские источники обвинили украинские силы в огне по ЗАЭС, но Россия не предоставила четких доказательств того, что украинские войска нанесли удар по АЭС. Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства широкомасштабного обстрела от Украины, заслуживает большего внимания, ведь РФ контролирует территорию и может надать доказательства гораздо легче, чем Украина", - пишут в отчете.
Аналитики отметили, что российские военные милитаризовали Запорожскую АЭС, хотя объект находится вдали от линии фронта.
"Российские войска также сильно милитаризовали ЗАЭС с момента ее захвата, несмотря на то, что объект находится далеко от линии фронта и не имеет риска неизбежной наземной атаки со стороны Украины. Такие поступки россиян делают гораздо большую вероятность, что именно РФ несет ответственность за кинетические атаки на ЗАЭС и вокруг нее", - говорится в сообщении ISW.
- Напомним, 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита.
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