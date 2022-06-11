Россия ответила угрозами на желание Польши увеличить контингент НАТО

Об этом сообщает Интерфакс.

"Конечно, мы не можем и не будем равнодушно наблюдать за наращиванием натовской группировки в Польше. Ответ, как всегда, будет пропорциональным и адекватным, направленным на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - заявил директор третьего европейского департамента МИДа России Олег Тяпкин.

Он отметил, что еще до 2014 г. правительства Польши все более настойчиво добивались укрепления восточного фланга НАТО и размещения натовских контингентов на своей территории.

Кроме того, Тяпкин добавил, что отношения между РФ и Польшей сейчас самые напряженные в истории, однако Россия "не будет инициатором" потенциального разрыва дипотношений или снижения их уровня.

21 мая правительство Польши заявило о готовности построить базы для постоянного размещения сил Североатлантического альянса.

8 июня руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский намекнул о планах расширения РФ до границы Российской империи с возможной оккупацией Польши и Финляндии. Присутствовавшие в зале отреагировали на заявление помощника Владимира Путина о дальнейшем расширении территории страны-агрессора аплодисментами.

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