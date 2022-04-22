Россия отвергла предложение ООН о Пасхальном перемирии, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - отметил глава государства.

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