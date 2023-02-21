Россия отвела все ракетоносители в Черном море к пунктам базирования
По состоянию на 21 февраля в Черном море дежурят пять российских кораблей, а в Азовском – один. В то же время ракетоносителей среди них нет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
Сейчас в Черном море дежурят пять российских кораблей, а в Азовском – один, но ракетоносителей среди них нет. Вероятно, это связано со штормом.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
- 20 февраля Россия удерживала на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей , среди них был один носитель крылатых ракет "Калибр".
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