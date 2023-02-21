Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Сейчас в Черном море дежурят пять российских кораблей, а в Азовском – один, но ракетоносителей среди них нет. Вероятно, это связано со штормом.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.