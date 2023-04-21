Об этом во время выступления перед Генеральным конгрессом Мексики заявил Владимир Зеленский.

"Мир, к сожалению, еще наполнен лицемерием. Россия рассказывает, будто она хочет мира, хотя это российские убийцы до сих пор остаются на нашей земле и ежедневно уносят жизни наших людей", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский говорит, что крупные корпорации, транснациональные бизнесы все еще хотят зарабатывать деньги в России. В то же время, некоторые лидеры не были в Украине и не видели, что принесла сюда армия врага, а рассказывают о том, что Украина не готова идти к миру.

"Чем Россия отвечает на формулу мира? Обстрелы, штурмы, убийства. Но мир и наше стремление к миру сильнее любого агрессора! Украинская формула мира обращена прежде всего к миру, и в этом ее сила. Она обращена ко всем, кто может приобщиться к реализации конкретных пунктов формулы и стать сотворцем победы над злом – сотворцем мира", – заявил Зеленский.

Глава Украины считает, что РФ пытается обмануть мир своим лицемерием и выиграть время для перегруппировки, чтобы найти новое оружие и продолжить войну.

"Этого нельзя допустить. Мир должен стать безальтернативным. Именно поэтому зло должно проиграть. Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. И я приглашаю вас выбрать какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство", – призвал президент.

Также Зеленский отметил, что армия России разрушила в нашей стране 256 церквей. А вражескими обстрелами разрушены тысячи многоэтажек, десятки тысяч частных домов.

"Сожженные оккупантом дотла села и города – десятки таких сел и городов – это то, что переживает Украина. Мексика защищает мирное сожительство народов и стремится к стабильности для каждой нации, стремится к безопасности. И поэтому, я уверен, ваши люди поймут нас и поймут Украину" , – добавил глава государства.