"Россия отвечает на формулу мира обстрелами и убийствами": Зеленский пригласил Мексику стать сотворцем победы над злом
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассказывает, что хочет мира, но отвечает на формулу мира обстрелами и убийствами украинцев
Об этом во время выступления перед Генеральным конгрессом Мексики заявил Владимир Зеленский.
"Мир, к сожалению, еще наполнен лицемерием. Россия рассказывает, будто она хочет мира, хотя это российские убийцы до сих пор остаются на нашей земле и ежедневно уносят жизни наших людей", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский говорит, что крупные корпорации, транснациональные бизнесы все еще хотят зарабатывать деньги в России. В то же время, некоторые лидеры не были в Украине и не видели, что принесла сюда армия врага, а рассказывают о том, что Украина не готова идти к миру.
"Чем Россия отвечает на формулу мира? Обстрелы, штурмы, убийства. Но мир и наше стремление к миру сильнее любого агрессора! Украинская формула мира обращена прежде всего к миру, и в этом ее сила. Она обращена ко всем, кто может приобщиться к реализации конкретных пунктов формулы и стать сотворцем победы над злом – сотворцем мира", – заявил Зеленский.
Глава Украины считает, что РФ пытается обмануть мир своим лицемерием и выиграть время для перегруппировки, чтобы найти новое оружие и продолжить войну.
"Этого нельзя допустить. Мир должен стать безальтернативным. Именно поэтому зло должно проиграть. Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. И я приглашаю вас выбрать какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство", – призвал президент.
Также Зеленский отметил, что армия России разрушила в нашей стране 256 церквей. А вражескими обстрелами разрушены тысячи многоэтажек, десятки тысяч частных домов.
"Сожженные оккупантом дотла села и города – десятки таких сел и городов – это то, что переживает Украина. Мексика защищает мирное сожительство народов и стремится к стабильности для каждой нации, стремится к безопасности. И поэтому, я уверен, ваши люди поймут нас и поймут Украину" , – добавил глава государства.
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