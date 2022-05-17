Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению в свой состав оккупированной у Грузии Южной Осетии
Об этом сообщает ТАСС.
Песков прокомментировал объявление оккупационной администрацией псведореферендума о присоединении к РФ.
"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроения в республике, отражение отношения жителей, но сейчас со стороны РФ никакой деятельности не ведется", - сказал спикер.
- "Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .
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