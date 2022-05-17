Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ

Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал объявление оккупационной администрацией псведореферендума о присоединении к РФ.

"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроения в республике, отражение отношения жителей, но сейчас со стороны РФ никакой деятельности не ведется", - сказал спикер.

"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .