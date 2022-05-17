English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ

Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ

17 мая, 2022 вторник
20:56
война с Россией Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению в свой состав оккупированной у Грузии Южной Осетии

Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал объявление оккупационной администрацией псведореферендума о присоединении к РФ.

"Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроения в республике, отражение отношения жителей, но сейчас со стороны РФ никакой деятельности не ведется", - сказал спикер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Грузия
Южная Осетия
Дмитрий Песков
Читайте также:
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 мая, 2022 воскресенье
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Азовсталь
16 мая, 2022 понедельник
Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.66
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
21:19
В Евросоюзе считают, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы, - Sueddeutsche Zeitung
21:12
Юлия Свириденко
Правительство прекращает регулирование цен на горючее: названа ориентировочная предельная стоимость литра бензина и дизеля
20:57
Эксклюзив
Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, - боец ВСУ Шакун
20:57
"На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали
20:45
Вживую
Сборная Украины – Эмполи (Италия). LIVE студия перед благотворительным матчем Stop War
20:42
"Томаты мы будем в России теперь есть чаще". Российский чиновник рассказал, как будут "развивать" Херсонщину
20:34
В Мариуполе из-за проблем с водой может распространиться холера, - ВОЗ
20:22
Россияне скрывают количество жертв в Мариупольском драмтеатре, - мэр города
20:17
Зеленский Макрон
Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных с Азовстали
20:04
Форсировал Сиверский Донец. В России подтвердили гибель еще одного комбрига
19:53
Оккупанты ударили авиацией по заводу Knauf на Донетчине
19:48
Враг пытается наступать вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении: обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией
19:31
Жозеп Боррель
ЕС не допустит, чтоб у Украины закончилось оружие, - Боррель
19:14
ВООЗ
После выхода из Совета Европы Россия готовится уйти из ВОЗ и ВТО
19:05
Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
19:04
Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка
18:40
Хосеп Боррель
"Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России
18:38
Посольство Израиля вернулось в Киев
18:28
Аналитика
на фото: Роман Костенко
Оккупанты хотят оттянуть наши силы с Востока и Николаевщины на Сумы, - полковник СБУ Костенко
18:23
Все теробороновцы на передовой имеют шлемы, бронежилеты, аптечки и прошли обучение, - заместитель командующего Сил ТрО
18:20
ГБР нашло предприятие российского олигарха Молчанова возле Киева
17:51
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО 18 мая, - шведский премьер
17:40
Анналена Бербок
Бербок назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители
17:31
Украина получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award
17:14
В Австрии планируется обсудить политику своего нейтралитета на фоне агрессии РФ и вступления Финляндии и Швеции в НАТО
17:12
Художник, спасший более 10 жизней: боец Нацгвардии Шаман останавливал кровотечения собратьям под обстрелами в Попасной
17:00
Минобороны за апрель перечислило для выплат денежного довольствия военнослужащим 51,5 млрд гривен
16:55
Более 350 человек после помилования ушли на фронт с 24 февраля, - Малюська
16:30
OTAN Beer
В Финляндии выпустили пиво в честь движения страны в НАТО
16:21
Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам
16:20
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
16:20
В Луганской области 17 мая эвакуировали 73 человека, россияне обстреляли один из автобусов "Градами"
16:14
Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр
16:13
Эксклюзив
Павел Климкин
Путин дожмет Лукашенко: стоит ожидать провокаций на польско-белорусской границе, - Климкин
16:06
Эксклюзив
В Изюме нет света, воды и связи, однако до сих пор есть люди, нуждающиеся в помощи, — секретарь горсовета
15:42
Ярмоленко объяснил, почему летом не вернется в "Динамо"
15:41
Оккупанты планируют использовать для пропаганды клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь"
15:38
Эксклюзив
Почему оккупанты не выговаривают "паляныцю" - научные факты
15:34
СБУ
Выспрашивали секретную информацию у военных: СБУ обезвредила российскую агентурную сеть в Николаеве
14:40
Кремль пытается привлечь мировые СМИ к распространению российских фейков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV