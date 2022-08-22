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"Россия отрежет себя от переговоров": Зеленский о показательном "суде" над пленными украинскими защитниками

22 августа, 2022 понедельник
00:57
Украина Вооруженные Сили Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что показательный "суд" над украинскими военнопленными в Мариуполе, если он состоится, станет "линией, по которой любые переговоры с РФ будут невозможны"

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

Зеленский рассказал, что в СМИ достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для "судилища" над украинскими защитниками.

"Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - заявил президент.

Зеленский добавил, что все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на текущую неделю.

"Сегодня я говорил с президентом Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН, уверен, тоже будет реагировать. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все понимают. Понимают, что делают оккупанты. и чем это чревато. И понимают, что Украина не будет этого терпеть", - добавил он.

  • 19 августа в разведке сообщили, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.

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