Россия отреагировала на решение США отправить еще четыре HIMARS в Украину
Посольство России в США отреагировало на новость о новом пакете американской помощи на сумму 400 млн долларов, включая поставки еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS
Об этом сообщили в посольстве России в США, передает "Интерфакс".
"Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в комментарии посольства в Фейсбуке.
"Тезис высокопоставленных представителей США о том, что ПВН [продукция военного назначения] используется украинцами в оборонных целях не может", - заявили в посольстве. Там утверждают, что оружие из Соединенных Штатов применяется для уничтожения городов Донбасса.
- Напомним, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, в который входят еще 4 системы HIMARS.
- В Пентагоне отметили, что уже более 100 украинских военных освоили руководство этой системой.
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