Россия отправится на Олимпиаду-2020 со священником
Священник Андрей Алексеев будет сопровождать российскую делегацию на Олимпиаде-2020 в Токио
Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на российские СМИ.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Митрофан рассказал, что священник будет работать с каждым спортсменом индивидуально.
"Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый требует индивидуальной работы. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились" , - сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Напомним, 20 марта иностранным болельщикам официально запретили посещать Олимпийские игры в Токио летом 2021 года.
- 28 апреля Международный олимпийский комитет объявил о мерах безопасности, которые будут приняты на Играх в Токио из-за пандемии коронавируса.
- 21 мая сообщалось, что МОК проводит консультации с японскими властями по безопасности проведения Олимпиады в июле-августе этого года.
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