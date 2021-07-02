Россия отправится на Олимпиаду-2020 со священником

Об этом сообщает "Чемпион" со ссылкой на российские СМИ.



Глава Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Митрофан рассказал, что священник будет работать с каждым спортсменом индивидуально.

"Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый требует индивидуальной работы. Но он всю эту работу будет брать на себя. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились" , - сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.



Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.