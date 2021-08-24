Россия отправила в ОРДЛО командующего одной из армий для контроля за оккупационными войсками, - разведка
На оккупированный Донбасс отправили командующего 8 армией Южного военного округа ВС России генерал-лейтенанта Андрея Сычева
Об этом сообщила пресс служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.
Известно, что в День Независимости Украины, для контроля проведения мероприятий подготовки соединений и воинских частей 1 и 2 армейских корпусов оккупантов запланировано прибытие в ОРДЛО Сычева.
"Долгое время кремлевская пропаганда упорно транслировала на весь мир "мантру", что на временно оккупированных территориях Украины российских войск нет и украинским войскам противостоит "ополчение" из шахтеров и комбайнеров", - говорится в сообщении.
Разведка напомнила лично Сычеву, а также всем военным РФ о неизбежности наказания за свои преступления.
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