Россия отправила в ОРДЛО командующего одной из армий для контроля за оккупационными войсками, - разведка

Об этом сообщила пресс служба ГУР Минобороны Украины в Facebook.

Известно, что в День Независимости Украины, для контроля проведения мероприятий подготовки соединений и воинских частей 1 и 2 армейских корпусов оккупантов запланировано прибытие в ОРДЛО Сычева.

"Долгое время кремлевская пропаганда упорно транслировала на весь мир "мантру", что на временно оккупированных территориях Украины российских войск нет и украинским войскам противостоит "ополчение" из шахтеров и комбайнеров", - говорится в сообщении.

Разведка напомнила лично Сычеву, а также всем военным РФ о неизбежности наказания за свои преступления.