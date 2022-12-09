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Россия отправила на временно оккупированный Юг новые группы ФСБ. Будут искать украинское подполье

9 декабря, 2022 пятница
00:42
война с Россией ФСБ

Российский агрессор усиливает поиски украинского подполья на временно оккупированных южных территориях Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированный Юг прибыли новые группы ФСБ для поисков украинского подполья. Российские спецслужбы начали охоту на партизан. Для этого на временно оккупированных территориях создали так называемые временные оперативные группы для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и еще представители разных служб", - пишут в Центре.

ФСБ будет заниматься радиоэлектронной разведкой, прослушиванием разговоров, наблюдением за интернет-трафиком и глушением сигналов при движении военной техники РФ.

"Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей на ВТО это жизнь", - отмечают в сообщении.

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Украина
Россия
ФСБ
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
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