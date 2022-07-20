Россия отправила на утилизацию крупнейшую в мире подлодку, - СМИ
Субмарина была изготовлена в 1980 году и модернизирована в 2002 году
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Подлодка "Дмитрий Донской", водоизмещение которой составляет 48 тысяч тонн, числилась в боевом составе ВМФ более 40 лет. В 2002 году лодку модернизировали, она участвовала в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава".
По словам источника РИА Новости, имя "Дмитрий Донской" уже присвоили другой стратегической подводной лодке с ядерными силовыми установками - "Борей-А" (проект 955А), ее заложили в 2021 году на северодвинском "Севмаше".
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