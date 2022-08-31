Россия отправила на оккупированную Луганщину более сотни своих учителей для русификации украинских детей, - центр нацсопротивления
Россия отправила на временно оккупированные территории Луганской области 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах и русифицировать украинских детей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
Как сообщается в сообщении, РФ отправила на временно оккупированную Луганщину партию российских учителей, которые будут русифицировать украинских детей.
"Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии РФ, а оставшиеся не имеют желания отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью российских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает. Да, Кремль отправил на Луганщину новая партия русских "учителей". Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области", - пишет Центр нацсопротивления.
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