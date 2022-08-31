Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

Как сообщается в сообщении, РФ отправила на временно оккупированную Луганщину партию российских учителей, которые будут русифицировать украинских детей.

"Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии РФ, а оставшиеся не имеют желания отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью российских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает. Да, Кремль отправил на Луганщину новая партия русских "учителей". Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области", - пишет Центр нацсопротивления.

В ОРДЛО уже готовят новые методы для проведения пропагандистского урока учащимся 1 сентября. Главный месседж, который необходимо донести школьникам, - украинский язык искусственный, а территории Юга и Востока всегда принадлежали России.

Глава комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что все учителя, которые будут пытаться преподавать по программам российских школ на временно оккупированных территориях Украины, будут считаться коллаборантами . Их будут ожидать последствия, предусмотренные законодательством Украины.

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