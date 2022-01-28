Россия отправила медицинские подразделения на границу с Украиной, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Издание отмечает, что Москва достигла уровня готовности, "которого не было никогда".



Согласно статье, эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, но они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина.



The Wall Strret Journal отмечает, что "американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных".

Напомним, 28 января Министр обороны Алексей Резников заявил, что у украинской границы на 20 тыс. больше российских войск, сколько и весной 2021 года – 112 тыс., а с авиа- и морской компонентой – примерно 130 тыс.