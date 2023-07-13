Россия отправила Китаю оборудование для строительства АЭС
Из России в Китай отправили груз с оборудованием для строительства атомной электростанции Xudapu NPP на северо-востоке КНР
Об этом сообщает Xinhua.
Отмечается, 12 июля из Волгодонска в Ростовской области началась отправка в Китай ключевого оборудования для третьего энергоблока АЭС Сюйдапа – одного из крупнейших проектов энергетического сотрудничества между Китаем и РФ.
Груз оборудования для третьего энергоблока АЭС Xudapu включает в себя защитную оболочку ядерного реактора и четыре парогенератора, изготовленные на заводе "Атоммаш" в Волгодонске. "Атоммаш" входит в состав компании "Атомэнергомаш", производящей оборудование для атомных электростанций, и подразделения российской Госатомкорпорации "Росатом".
Общий вес груза составляет 1700 тонн. Его сначала на баржах доставят в порт Санкт-Петербурга, а оттуда – в пункт назначения в Китае.
"Китай играет значительную роль во всей ядерной отрасли, он имеет очень хорошие разработки, и, как и Россия, Китай является лидером по использованию ядерной энергии в мирных целях. Я искренне надеюсь, что у нас будет еще одна возможность производить качественное оборудование вместе с нашими китайскими клиентами", - сказал Игорь Котов, генеральный директор "Атомэнергомаша".
АЭС Xudapu, расположенная в китайской провинции Ляонин, является второй на северо-востоке Китая и северной атомной электростанцией страны.
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