Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, 12 июля из Волгодонска в Ростовской области началась отправка в Китай ключевого оборудования для третьего энергоблока АЭС Сюйдапа – одного из крупнейших проектов энергетического сотрудничества между Китаем и РФ.

Груз оборудования для третьего энергоблока АЭС Xudapu включает в себя защитную оболочку ядерного реактора и четыре парогенератора, изготовленные на заводе "Атоммаш" в Волгодонске. "Атоммаш" входит в состав компании "Атомэнергомаш", производящей оборудование для атомных электростанций, и подразделения российской Госатомкорпорации "Росатом".

Общий вес груза составляет 1700 тонн. Его сначала на баржах доставят в порт Санкт-Петербурга, а оттуда – в пункт назначения в Китае.

"Китай играет значительную роль во всей ядерной отрасли, он имеет очень хорошие разработки, и, как и Россия, Китай является лидером по использованию ядерной энергии в мирных целях. Я искренне надеюсь, что у нас будет еще одна возможность производить качественное оборудование вместе с нашими китайскими клиентами", - сказал Игорь Котов, генеральный директор "Атомэнергомаша".

АЭС Xudapu, расположенная в китайской провинции Ляонин, является второй на северо-востоке Китая и северной атомной электростанцией страны.