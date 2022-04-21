Россия отменила штурм "Азовстали", чтобы усилить войска на Донбассе, – Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Отметим, что 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ прекратить штурмовать позиции украинских защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Арестович считает, что таким образом кафиры планируют усилить войска на Донбассе.



"Это значит следующее. Они не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают ее удерживать, но отказ еще может быть объяснен тем, что они опрокинули часть своих войск к северу, для того, чтобы усилить свои силы, пытающиеся выполнить главную политическую задачу – выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей", – рассказал он.



Советник главы Офиса президента также добавил, что оккупантами не удастся выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Он подчеркнул, что предварительное провозглашение побед, не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая показывает, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны.

Отметим, Украина пытается договориться о гуманитарных коридорах из Мариуполя, но военная разблокировка города невозможна – в течение 120 км сосредоточена российская военная техника.

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