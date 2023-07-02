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Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину

2 июля, 2023 воскресенье
10:08
Война с Россией

Россия отменила проведение главного международного авиашоу MAKS в 2023 году из-за недавних атак дронов по РФ и международной изоляции на фоне войны против Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в России впервые за 30 лет было отменено международное авиашоу MAKS в 2023 году. Оно проводится раз в два года под Москвой. Обычно во время авиашоу РФ демонстрирует свой гражданский и военный аэрокосмический сектор и таким образом привлекает экспортных клиентов.

В минобороны Британии считают, что шоу, вероятно, отменили из-за угрозы атак беспилотников и международной изоляции России на фоне войны против Украины.

"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", - отмечают в разведке Великой Бры.

По данным разведки, аэрокосмический сектор РФ страдает от международных санкцияй, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственном ополчении космического агентства Роскосмос.

Также аналитики добавили, что главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа Евгения Пригожина 24 июня, к которому он обеспечивал связь с Минобороны России.

  • В мае российские СМИ сообщали, что РФ впервые за 30 лет отменила крупнейшую авиационную выставку "МАКС". Российский Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в Жуковском подмосковном с 25 по 30 июля, официально перенесли на следующий год. Организаторы причины перенесения мероприятия организаторы не указывают. Однако, по данным источников российского издания "Коммерсант", авиасалон был отменен из соображений безопасности после появления беспилотников под Москвой.
Россия
Великобритания
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