Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в России впервые за 30 лет было отменено международное авиашоу MAKS в 2023 году. Оно проводится раз в два года под Москвой. Обычно во время авиашоу РФ демонстрирует свой гражданский и военный аэрокосмический сектор и таким образом привлекает экспортных клиентов.

В минобороны Британии считают, что шоу, вероятно, отменили из-за угрозы атак беспилотников и международной изоляции России на фоне войны против Украины.

"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", - отмечают в разведке Великой Бры.

По данным разведки, аэрокосмический сектор РФ страдает от международных санкцияй, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственном ополчении космического агентства Роскосмос.

Также аналитики добавили, что главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа Евгения Пригожина 24 июня, к которому он обеспечивал связь с Минобороны России.