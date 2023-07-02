Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину
Россия отменила проведение главного международного авиашоу MAKS в 2023 году из-за недавних атак дронов по РФ и международной изоляции на фоне войны против Украины
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в России впервые за 30 лет было отменено международное авиашоу MAKS в 2023 году. Оно проводится раз в два года под Москвой. Обычно во время авиашоу РФ демонстрирует свой гражданский и военный аэрокосмический сектор и таким образом привлекает экспортных клиентов.
В минобороны Британии считают, что шоу, вероятно, отменили из-за угрозы атак беспилотников и международной изоляции России на фоне войны против Украины.
"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасности после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", - отмечают в разведке Великой Бры.
По данным разведки, аэрокосмический сектор РФ страдает от международных санкцияй, а высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственном ополчении космического агентства Роскосмос.
Также аналитики добавили, что главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа Евгения Пригожина 24 июня, к которому он обеспечивал связь с Минобороны России.
- В мае российские СМИ сообщали, что РФ впервые за 30 лет отменила крупнейшую авиационную выставку "МАКС". Российский Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был пройти в Жуковском подмосковном с 25 по 30 июля, официально перенесли на следующий год. Организаторы причины перенесения мероприятия организаторы не указывают. Однако, по данным источников российского издания "Коммерсант", авиасалон был отменен из соображений безопасности после появления беспилотников под Москвой.
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