Россия отложила переговоры с США о контроле над ядерным оружием

Об этом в комментарии CNN сообщил представитель Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты и Российская Федерация должны провести заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору СНВ-3 в Каире для обсуждения выполнения договора во вторник, 29 ноября. Российская сторона проинформировала США о том, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты ", – отметили в ведомстве.

Кроме этого, представитель Госдепа добавил, что США готовы перенести встречу на ближайший срок, поскольку "возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности".

Также отмечается, что российская сторона не называла причину перенесения двусторонних консультаций.

Добавляется, что двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся практическими вопросами выполнения СНВ-3, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ США приостановили ее работу.

20 июня сообщалось, что экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что не считал, что РФ должна продлевать срок действия СНВ-3 – двустороннего российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений

По состоянию на 3 августа было известно, что Вашингтон намеревался начать переговоры с Россией о замене заканчивающегося в 2026 году Договора о СНВ.

8 ноября стало известно, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – соответствующие переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.