Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

РФ при ООН заявила дезинформацию об использовании Запорожской АЭС как своего склада: "Россия полностью исключает обвинения госсекретаря США Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, поскольку на АЭС присутствует лишь ограниченное количество военных для безопасности".



Страна-террорист запустила еще один фейк – о расколе в СБУ: "Внутри Службы безопасности Украины произошел раскол: сотрудников, покинувших подконтрольные России территории, коллеги обвиняют в потере секретных архивов и переходе на сторону РФ".



Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что эта информация противоречит реальной ситуации.



Кроме того, враг расширяет манипуляцию, а именно что псевдоглава временно оккупированных территорий Запорожской области Рогов заявил, что ведет подготовку к приезду МАГАТЭ на ЗАЭС: "Ожидаем объявления даты визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре, а "власть" Запорожской области готова предоставить организации задокументированные подтверждения фактов обстрелов АЭС Вооруженными силами Украины".