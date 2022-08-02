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Россия отклоняет обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы и распространяет фейк о расколе в СБУ

2 августа, 2022 вторник
08:23
война с Россией

2 августа вражеская пропаганда распространяет фейки о расколе в СБУ, визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и отклоняет обвинения в ее использовании как военной базы

Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

РФ при ООН заявила дезинформацию об использовании Запорожской АЭС как своего склада: "Россия полностью исключает обвинения госсекретаря США Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, поскольку на АЭС присутствует лишь ограниченное количество военных для безопасности".

Страна-террорист запустила еще один фейк – о расколе в СБУ: "Внутри Службы безопасности Украины произошел раскол: сотрудников, покинувших подконтрольные России территории, коллеги обвиняют в потере секретных архивов и переходе на сторону РФ".

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что эта информация противоречит реальной ситуации.

Кроме того, враг расширяет манипуляцию, а именно что псевдоглава временно оккупированных территорий Запорожской области Рогов заявил, что ведет подготовку к приезду МАГАТЭ на ЗАЭС: "Ожидаем объявления даты визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в Энергодаре, а "власть" Запорожской области готова предоставить организации задокументированные подтверждения фактов обстрелов АЭС Вооруженными силами Украины".

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал международное сообщество в ООН объединиться, чтобы дать отпор попыткам России использовать АЭС в Украине как "живой щит".
  • А учитывая рост опасности для украинских АЭС в результате российского вторжения ООН должна приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине.

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Россия
СБУ
фейк
Запорожская область
Запорожская АЕС
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воєнні злочини Росії
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