Россия отказывается выполнять решение суда ООН о прекращении войны в Украине
Россия отказалась выполнить требования Международного уголовного суда ООН и прекратить боевые действия в Украине
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - информирует Еспресо.TV .
"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного Суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может... В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал Песков.
- Напомним, 16 марта Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.
- Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .
- 16 марта прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля.
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