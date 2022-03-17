Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - информирует Еспресо.TV .



"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного Суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может... В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал Песков.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

16 марта прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля.

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