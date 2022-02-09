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Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

9 февраля, 2022 среда
20:23
Мир россия дипломат

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в этом году представители РФ не будут участвовать в заседании Мюнхенской конференции, которая состоится в феврале

Об этом сообщает РБК.

"По информации МИД России, российские официальные лица в заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности, которое состоится 18-20 февраля этого года, по разным причинам не будут участвовать", - заявила Захарова.

Представитель российского ведомства добавила, что в Москве значительно снизился интерес к этой конференции, поскольку она "превращается в трансатлантический форум, теряя инклюзивность и объективность". Также, по мнению Захаровой, энтузиазм падает и в других западных странах.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1936 года. В прошлом году она прошла онлайн из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Однако 58-е заседание пройдет 18-20 февраля уже в офлайн-формате с определенными ограничениями.

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Новости
Россия
Мюнхенская конференция по безопасности
Мария Захарова
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