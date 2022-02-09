Россия отказалась участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в этом году представители РФ не будут участвовать в заседании Мюнхенской конференции, которая состоится в феврале
Об этом сообщает РБК.
"По информации МИД России, российские официальные лица в заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности, которое состоится 18-20 февраля этого года, по разным причинам не будут участвовать", - заявила Захарова.
Представитель российского ведомства добавила, что в Москве значительно снизился интерес к этой конференции, поскольку она "превращается в трансатлантический форум, теряя инклюзивность и объективность". Также, по мнению Захаровой, энтузиазм падает и в других западных странах.
Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1936 года. В прошлом году она прошла онлайн из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Однако 58-е заседание пройдет 18-20 февраля уже в офлайн-формате с определенными ограничениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.83
Покупка 27.83Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное