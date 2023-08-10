Россия отказалась от условия восстановления аммиакопровода для разблокирования "зернового коридора"
В России заявили, что условия для возобновления зернового соглашения остались неизменными, но из их перечня изъят аммиакопровод
Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.
Он отметил, что условия российской стороны по возобновлению зернового соглашения, заключенного в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН, остались неизменными. При этом о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса", подчеркнул дипломат, речь уже не идет.
"Наша позиция остается неизменной, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление поставок запчастей, наладка транспортной логистики и страхования, возобновление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (об аммиакопроводе "Тольятти - Одесса" уже, к сожалению, речь не идет)", – сообщил Галузин агентству.
Дипломат также сказал, что причиной выхода России из зернового соглашения стало использование Украиной морского гуманитарного коридора в военных целях.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное