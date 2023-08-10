Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Он отметил, что условия российской стороны по возобновлению зернового соглашения, заключенного в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН, остались неизменными. При этом о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса", подчеркнул дипломат, речь уже не идет.

"Наша позиция остается неизменной, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление поставок запчастей, наладка транспортной логистики и страхования, возобновление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (об аммиакопроводе "Тольятти - Одесса" уже, к сожалению, речь не идет)", – сообщил Галузин агентству.

Дипломат также сказал, что причиной выхода России из зернового соглашения стало использование Украиной морского гуманитарного коридора в военных целях.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.