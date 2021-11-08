Россия отказалась от проведения встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" 11 ноября

Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



По словам Сергея Лаврова, 29 октября Москва направила партнерам проект встречи министров иностранных дел. На следующий день министр иностранных дел Франции заявил, что не успел ознакомиться с документом.



Впоследствии министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил провести встречу 11 ноября.



"Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения. Однако на днях мы снова получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена как чуть ли не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования Минских договоренностей", - заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает сигнал РФ о готовности проведения встречи министров иностранных дел в "нормандском формате".