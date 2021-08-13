Россия отказалась от предложения Украины провести заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе, - Арестович

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина .

"Да, созвали. Это уже второй созыв. Прежде, когда были ранены семеро наших военнослужащих одновременно. Это было посвящено гибели мирного жителя и вообще теме немедленного возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Но россияне отказались. Причина, как всегда, в том, что они хотят, чтобы мы непосредственно общались с "республиками", на что мы, конечно, не пойдем, потому что это означает их легализацию. Наша позиция - переговорной стороной является РФ", - подчеркнул Арестович.

Напомним, 11 августа оккупанты обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. Погиб мирный житель и был ранен военный ВСУ.

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