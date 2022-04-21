Россия отказалась от перемирия на Пасху. Кислица напомнил, что РФ не является членом-основателем ООН

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

Так, Гуттериш предложил установить "гуманитарную паузу" перед Пасхой с 21 апреля для организации гумкоридоров и эвакуации мирных жителей. Украинская сторона согласилась на такое перемирие, однако россияне – нет.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", - отметил Кислица.

Дипломат обнародовал видео с формулировкой отказа руководства РФ от перемирия.



В частности, представитель России заявил, что перемирие якобы является "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться", а также, что это позволит украинской стороне "устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат".



Также Кислица отреагировал на высказывания пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика относительно того, что якобы РФ является одной из стран-основательниц Организации. Это было в заявлении ООН о том, что Гутерреш направил запросы Украине и России по поводу его просьбы об аудиенции из глав государств.

"Упс! Какой ляп! Следует помнить: ни Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, сохранившая свое министерство иностранных дел в 1945 году, ни РФ не присутствовала в Сан-Франциско и не подписывала Устав. Если офис Стефана Дюжаррика покажет подпись РСФСР Сан-Франциско, я назову это фальсификацией. РФ не являюсь членом-основателем!" – написал Кислица.



Он напомнил, что РФ не подписывала Устав ООН и надеется, что Секретариат Организации "в дальнейшем не будет ставить себя в неловкое положение".



Справка: ООН была основана в 1945 году на международной конференции, в которой принимали участие 50 стран. Среди них – Украинская ССР, Белорусская ССР и СССР. После распада СССР Россия не вступала в ООН, ведь считает себя продолжателем СССР.