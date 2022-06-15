Россия отказалась от идеи "референдумов" на оккупированных территориях. Она будет открыто аннексировать их, - Данилов
Россия, вероятно, не будет проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.
Он рассказал, что ранее опросы и референдумы являлись прикрытием для легитимизации незаконного присоединения регионов. А теперь РФ станет назначать россиян в так называемые администрации. Таким образом, агрессор даже не попытается легитимизировать свои действия.
"Это классическая форма. Сначала принять помощь тех изменников, которые согласились на определенный период возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", - сообщил Данилов.
По словам секретаря СНБО, подобными действиями РФ отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию. Она просто собирается открыто аннексировать территории.
- 7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил , что россияне планируют провести псевдореферендум по включению в состав РФ Херсонщины осенью.
- Сначала в Херсонской области планировали провести "референдум" в апреле и мае.
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