Россия отказалась обменять военнопленных мусульман по случаю Рамадана, - ОП
В честь начала священного для мусульман Рамадана Украина предложила России обмен всех военнополых последователей ислама по принципу "всех на всех". Москва предложение отклонила
Об этом сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заровна в интервью "Голосу Америки".
"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.
По ее словам, такая инициатива является одним из многих креативных решений Украины по обмену пленными.
"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - рассказала советница главы ОП.
Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по обращению с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.
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