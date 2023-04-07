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Россия отказалась обменять военнопленных мусульман по случаю Рамадана, - ОП

7 апреля, 2023 пятница
19:37
война с Россией

В честь начала священного для мусульман Рамадана Украина предложила России обмен всех военнополых последователей ислама по принципу "всех на всех". Москва предложение отклонила

Об этом сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заровна в интервью "Голосу Америки".

"Мы вышли с предложением обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма", - отметила Заровна.

По ее словам, такая инициатива является одним из многих креативных решений Украины по обмену пленными.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытянуть больше наших", - рассказала советница главы ОП.

Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по обращению с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

  • 24 марта украинская сторона передала российских тяжелораненых пленных на Родину, захваченных за время широкомасштабного вторжения, в то же время РФ удерживает наших воинов.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец считает , что выводы ООН о нарушении Украиной прав российских военнопленных приравнивают жертву к агрессору.
Украина
Россия
обмен пленными
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