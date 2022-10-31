Россия отказалась назвать условия возобновления "зернового соглашения"
В Кремле не называют условия возобновления экспорта зерна из украинских портов, которые РФ блокирует
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.
"В условиях, когда Россия говорит о невозможности обеспечить безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такое соглашение вряд ли может быть реализовано, оно приобретает другой характер, гораздо более рискованный, более опасный и негарантированный", — заявил Песков.
Он отметил, что пока не может назвать условия Москвы для возможного продления "зернового соглашения".
- 29 октября Россия объявила о "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
- Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.
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