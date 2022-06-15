Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 32 750 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1440 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 3528 (+25) ед;

артиллерийских систем – 722 (+1) ед;

РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 230 (+1) ед.;

средства ПВО – 97 (+0) ед;

самолетов – 213 (+0) ед;

вертолетов – 179 (+1) ед;

БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 591 (+3);

крылатые ракеты – 129 (+4),

корабли/катера – 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,

специальная техника – 55(+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Полные данные уточняются.

На утро 15 июня Россия сосредоточилась на наступлении на Славянск. Также противник наступает в направлении Краснополья и штурмует Врубовку. Однако украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.

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