Россия от 24 февраля потеряла около 32 750 военных, 1440 танков, 230 РСЗО и 179 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 15 июня Российская Федерация потеряла около 32 750 военных, 3 528 бронемашин, 1 440 танков и 591 беспилотник
Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 32 750 (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1440 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 3528 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 722 (+1) ед;
- РСЗО (реактивные системы залпового огня) – 230 (+1) ед.;
- средства ПВО – 97 (+0) ед;
- самолетов – 213 (+0) ед;
- вертолетов – 179 (+1) ед;
- БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
- крылатые ракеты – 129 (+4),
- корабли/катера – 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ед,
- специальная техника – 55(+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Полные данные уточняются.
- На утро 15 июня Россия сосредоточилась на наступлении на Славянск. Также противник наступает в направлении Краснополья и штурмует Врубовку. Однако украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.
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