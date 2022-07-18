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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия осуществляет ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры из-за бессилия, чтобы заставить украинцев капитулировать, - военный аналитик Левин
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Россия осуществляет ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры из-за бессилия, чтобы заставить украинцев капитулировать, - военный аналитик Левин

18 июля, 2022 понедельник
14:35
война с Россией

Военный аналитик Игаль Левин убежден, что ракетными ударами по гражданским объектам инфраструктуры Россия пытается запугать украинцев и заставить украинские власти капитулировать

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нужно понять одну простую вещь, что если бы в России было высокоточное оружие, как в США, то тогда они уничтожали бы командные пункты, склады с боеприпасами, склады с оружием, которое Украине предоставляют союзники. То есть решала бы свои боевые задачи на фронте". Однако этого они не могут делать.За всю войну не было зафиксировано ни одного случая, когда бы Россия уничтожила движущуюся цель. Они даже по статическим целям не могут точно уцелеть", - пояснил Левин.

Аналитик убежден, что Россия прибегает к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины из-за бессилия.

Ракетные удары по гражданскому населению Украины от бессилия РФ. Неважно в том сознательно они наносят такие удары или ошибочно. Если вы используете старые советские ракеты по густонаселенным городам, это преступление. Они просто пытаются запугать украинцев. В кремле сидят далеко не дураки и они понимают, что в Украине большое значение имеет мнение граждан. Потому они такими ударами хотят заставить украинцев давить на власть капитулировать", - добавил он.

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