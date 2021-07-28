Россия осудила двух мужчин за продажу Украине клистронов к ракетному комплексу С-300
Ростовский областной суд приговорил гражданина РФ Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 9 годам и 6 месяцам и 10 годам и 5 месяцам заключения соответственно
Об этом рассказывает "Бабель" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
ФСБ обвинило мужчин в передаче клистронов для комплексов С-300 Украине.
Клистрон - это электронная лампа, которая используется для усиления высокочастотного радиосигнала. Клистроны используются в приемниках и передатчиках коммуникационных и радиолокационных устройств.
"Приобретенное радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где осуществлял предпродажную подготовку. После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.
В марте 2020 года Хачатрян прибыл в Россию якобы для очередной закупки клистронов и был задержан.
Оба осуждены по ст. 275 "государственная измена" и ст. 276 "шпионаж" Уголовного кодекса России. Лобовая приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 5 месяцев.
- Напомним, 2 июля 2020 года в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы - клистроны, что является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
- В ГБР заявили, что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным .
- В феврале стало известно, что дело закрыли за отсутствием состава преступления
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