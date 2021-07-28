Россия осудила двух мужчин за продажу Украине клистронов к ракетному комплексу С-300

Об этом рассказывает "Бабель" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



ФСБ обвинило мужчин в передаче клистронов для комплексов С-300 Украине.



Клистрон - это электронная лампа, которая используется для усиления высокочастотного радиосигнала. Клистроны используются в приемниках и передатчиках коммуникационных и радиолокационных устройств.



"Приобретенное радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где осуществлял предпродажную подготовку. После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.

В марте 2020 года Хачатрян прибыл в Россию якобы для очередной закупки клистронов и был задержан.

Оба осуждены по ст. 275 "государственная измена" и ст. 276 "шпионаж" Уголовного кодекса России. Лобовая приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 5 месяцев.