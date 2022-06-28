Россия останется угрозой еще на 5-10 лет, - минобороны Латвии
Латвия поддерживает идею принятия новой стратегической концепции НАТО на саммите Альянса в Мадриде с учетом угрозы, исходящей со стороны России
Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на Delfi .
По словам латвийского министра обороны Артиса Пабрикса, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России.
Также Латвия хочет большего присутствия НАТО в стране, что означает больше совместных военных учений, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории.
"Союзники понимают наши проблемы и наши надежды. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на самом высоком уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые должны сделать как союзники, так и мы сами", - сказал министр обороны.
Пабрикс добавил, что страна намерена построить второй полигон для военных учений, а также собирается тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону в связи с нынешними сложными обстоятельствами.
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