Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на Delfi .

По словам латвийского министра обороны Артиса Пабрикса, важно изменить мышление союзников, учитывая текущие угрозы, исходящие от России.

Также Латвия хочет большего присутствия НАТО в стране, что означает больше совместных военных учений, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории.

"Союзники понимают наши проблемы и наши надежды. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на самом высоком уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые должны сделать как союзники, так и мы сами", - сказал министр обороны.

Пабрикс добавил, что страна намерена построить второй полигон для военных учений, а также собирается тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону в связи с нынешними сложными обстоятельствами.