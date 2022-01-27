Россия останется на дипломатическом пути как минимум ближайшие две недели, - Кулеба о ситуации на украинских границах

Об этом сообщает Укринформ.



"Хорошая новость: советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это значит, что, по крайней мере ближайшие две недели, Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - заявил министр.



Кулеба добавил, что Украина готова двигаться по пути имплементации Минских договоренностей и напомнил, что они начинаются с безопасности.



"Однако Россия должна подходить к переговорам с желанием дойти до прогресса. К сожалению, самое большое требование России состоит в том, чтобы Украина напрямую взаимодействовала с российскими марионетками в Донецке и Луганске вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. Этого не произойдет. Это принципиальный вопрос", - отметил глава МИД.

Напомним, 26 января прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", украинскую сторону представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике.

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