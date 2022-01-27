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Россия останется на дипломатическом пути как минимум ближайшие две недели, - Кулеба о ситуации на украинских границах

27 января, 2022 четверг
15:24
война с Россией Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия, по крайней мере ближайшие две недели, останется на дипломатическом пути до встречи советников лидеров "нормандской четверки"

Об этом сообщает Укринформ.

"Хорошая новость: советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это значит, что, по крайней мере ближайшие две недели, Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - заявил министр.

Кулеба добавил, что Украина готова двигаться по пути имплементации Минских договоренностей и напомнил, что они начинаются с безопасности.

"Однако Россия должна подходить к переговорам с желанием дойти до прогресса. К сожалению, самое большое требование России состоит в том, чтобы Украина напрямую взаимодействовала с российскими марионетками в Донецке и Луганске вместо того, чтобы вести переговоры с Россией. Этого не произойдет. Это принципиальный вопрос", - отметил глава МИД.

  • Напомним, 26 января прошла встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", украинскую сторону представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике.

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