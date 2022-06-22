Россия останавливаться не собирается. Вряд ли война завершится в 2022 году, - военный эксперт Антанайтис
Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис считает, что страна-агрессор Российская Федерация останавливаться не собирается, поэтому война России против Украины в 2022 году вряд ли завершится
Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы видим, что Россия не собирается останавливаться. Вы должны остановить ее здесь, в Украине. Я не верю, что война завершится в этом году. Боюсь, что Путин будет продолжать наращивать усилия, чтобы война достигла даже континентального масштаба", - отметил Антанайтис.
Военный эксперт добавил, что никто не хочет третьей мировой войны, поэтому ЕС и НАТО делают все, чтобы сдержать агрессию Путина.
"Мы надеемся, что война России против Украины не перерастет в Третью мировую войну. Поэтому весь Европейский Союз, члены НАТО делают все для того, чтобы война не стала мощнее", - заметил Дарюс Антанайтис.
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