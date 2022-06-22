Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы видим, что Россия не собирается останавливаться. Вы должны остановить ее здесь, в Украине. Я не верю, что война завершится в этом году. Боюсь, что Путин будет продолжать наращивать усилия, чтобы война достигла даже континентального масштаба", - отметил Антанайтис.

Военный эксперт добавил, что никто не хочет третьей мировой войны, поэтому ЕС и НАТО делают все, чтобы сдержать агрессию Путина.

"Мы надеемся, что война России против Украины не перерастет в Третью мировую войну. Поэтому весь Европейский Союз, члены НАТО делают все для того, чтобы война не стала мощнее", - заметил Дарюс Антанайтис.

Дипломат Валерий Чалый считает, что Запад не сможет избежать прямого столкновения с Россией , если не предоставит Украине масштабную военную помощь.

21 июня в Белом Доме сообщили, что президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели во время саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине.

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