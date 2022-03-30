Россия осталась без популярных магазинов одежды Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay
Польская компания LPP Group полностью ушла с российского рынка
Об этом сообщила пресс-служба ритейлера в Facebook.
Владелец закрыл все магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.
"Мы завершили операционные шаги, необходимые для закрытия наших выставочных залов в России, а сегодня последний из них прекратил работу. Таким образом, следуя нашим предварительным заявлениям, завтра все магазины наших брендов в России будут закрыты", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в LPP Group еще 4 марта заявили, что закроют все магазины в России и ушла с рынка в связи с полномасштабным нападением РФ на Украину. Кроме того, компания полностью прекратила поставки товаров на российскую территорию, приостановила инвестиции и проекты, а также закрыла онлайн-магазины.
- Напомним, немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался останавливать работу в РФ.
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