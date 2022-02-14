Россия остается крупным торговым партнером, но объемы торговли значительно меньше – эксперт

Об этом директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по вопросам международной торговли Вероника Мовчан рассказала в программе "Еспресо: Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.

“Россия остается до сих пор заметным торговым партнером Украины, но гораздо меньше, чем раньше. Основным торговым партнером для нас является ЕС. Уже долгое время доля ЕС составляет 41-42%. В прошлом году экспорт в ЕС вырос на 50%”, – сказала она.

Как отметила Мовчан, экспорт в РФ уменьшился до 5% от общего объема экспортируемых товаров, в то время как показатель импорта из страны-агрессора остается высоким – 9%.

“Доля импорта остается высокой – 9%, а хуже всего – что 60% этого – это минеральные продукты, в первую очередь – минеральное топливо. Зависимость от поставок в Украину энергоресурсов из России остается. Мы частично избавились от зависимости по газу, остаемся зависимыми также по углю и нефтепродуктам. Плюс до сих пор закупаем у России топливо для атомных электростанций. Это тоже высокий риск”, – прокомментировала Вероника Мовчан.