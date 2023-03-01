Россия усиливает информационные операции, чтобы замедлить поставки оружия Украине, - ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) перечислили информационные операции, которые Россия усиливает, чтобы сдержать предоставление Украине вооружения
Об этом сообщает ISW .
Согласно информации, российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить оказание Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.
Министерство обороны России 28 февраля обвинило "США и их сообщников" в планах совершить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ.
"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, Молдова", – отмечают аналитики.
В отчете приходят к выводу: "Министерство обороны России и российские чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти".
- 25 февраля Дмитрий Медведев заявил , что РФ воюет в Украине против целой империи врагов, которые якобы имеют целью "задушить" Россию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное