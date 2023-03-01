Россия усиливает информационные операции, чтобы замедлить поставки оружия Украине, - ISW

Об этом сообщает ISW .

Согласно информации, российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить оказание Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.

Министерство обороны России 28 февраля обвинило "США и их сообщников" в планах совершить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ.

"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, Молдова", – отмечают аналитики.

В отчете приходят к выводу: "Министерство обороны России и российские чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти".