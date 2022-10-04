Россия оштрафовала стриминговую платформу Twich на 4 млн рублей за интервью с Арестовичем
Во вторник, 4 октября, суд Таганского района Москвы назначил штраф американской стриминговой платформе Twich в размере 4 млн рублей за публикацию интервью с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем
Об этом сообщают российские СМИ.
Суд признал сервис виновным из-за отказа удалить "недостоверную информацию, дестабилизирующую общественно-политическую ситуацию в стране". Также Twich обвиняют в подаче "ложной информации о ходе спецоперации".
Протокол был составлен за публикацию двухчасового интервью с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем.
Российские СМИ отмечают, что ранее стриминговая платформа уже получала штраф за другое интервью с Арестовичем.
- 4 апреля "Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное