Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал сервис виновным из-за отказа удалить "недостоверную информацию, дестабилизирующую общественно-политическую ситуацию в стране". Также Twich обвиняют в подаче "ложной информации о ходе спецоперации".

Протокол был составлен за публикацию двухчасового интервью с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем.

Российские СМИ отмечают, что ранее стриминговая платформа уже получала штраф за другое интервью с Арестовичем.

4 апреля "Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина".