"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине", - Кулеба
По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Россия ошибается, если считает, что сможет "переждать" военную помощь Украине от других стран
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине. Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится", - говорится в сообщении.
По словам Министра, в Украину не просто везут оружие, а наращивают внутреннее производство и совместное с партнерами в НАТО и за его пределами.
- Накануне Кулеба заявил, что Африка заинтересована не только в покупке украинского оружия, но и размещении на своей территории его производства.
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