"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине", - Кулеба

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине. Украина будет только сильнее, а российская агрессия провалится", - говорится в сообщении.

По словам Министра, в Украину не просто везут оружие, а наращивают внутреннее производство и совместное с партнерами в НАТО и за его пределами.