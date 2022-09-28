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Россия ошибается, если думает, что мир испугается объявлений об аннексии, - Зеленский

28 сентября, 2022 среда
23:18
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир продолжит поддерживать нашу страну после проведения псевдореферендума на оккупированных территориях

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир изменит своим же ценностям, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они, в России ошибаются. Каждый следующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще жестче", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский снова отдельно обратился к русским, на русском языке.

"Поэтому я повторяю еще раз... Тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? А может у вас есть яхты? Или какой-то банк? Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине!", - говорит Зеленский.

  • Вечером 27 сентября российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале реализации помощи каждому украинцу, который недавно был освобожден из российского плена.

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