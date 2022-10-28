Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы и интервью с украинскими, молдовскими и западными официальными лицами.

Издание отмечает, что российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдовского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе.

Проанализированные изданием документы, являющиеся частью конфиденциальных материалов, полученных украинской разведкой, иллюстрируют, что Москва продолжает попытки манипулировать странами Восточной Европы, несмотря на то, что военная кампания в Украине дает сбои.

Документы и интервью показывают, что ФСБ послала десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России на развитие сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

Как свидетельствуют перехваченные сообщения, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии "Шор". И, согласно документам, ФСБ курировала соглашение, в рамках которого российский олигарх приобрел один из основных активов Шора, чтобы скрыть его от молдовских властей.

Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы в конце сентября передан близкому соратнику Шора, что предоставило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.

Партия "Шор" должна позиционироваться как партия "конкретного действия", популистская "в прямом смысле слова", партия, "изменяющая жизнь людей к лучшему", писали российские стратеги в отчете ФСБ, находящемся среди проанализированных изданием документов.

В интервью Шор отрицает, что получал поддержку из Москвы, в том числе со стороны спецслужб. "Мы являемся абсолютно независимой партией, которая защищает только позицию граждан Молдовы", - сказал он.

Официальные лица опасаются, что организованные Шором протесты, хоть и относительно небольшие, могут усилиться зимой, и что для свержения правительства может быть использован энергетический кризис. "После Украины Молдова - это та страна, на которой мы сосредотачиваем внимание", - сказал один западный чиновник.

Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал свои действия с представителями других олигархов, чтобы создать политические волнения в Молдове" и "получил поддержку России", а также работал со структурами, базирующимися в Москве, чтобы подорвать заявку Молдовы на вступление в Европейский Союз.

Напомним, 25 октября полиция Кишинева демонтировала 20 палаток, установленных участниками протеста пророссийской партии "Шор".

В Молдове также наказали мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.

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