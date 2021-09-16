Россия организует 825 автобусов и 12 поездов для вывоза людей с оккупированной Донетчины на выборы в Госдуму РФ, - глава террористов "ДНР" Пушилин
Для жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область РФ для участия в выборах в Госдуму
Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, передает Радио Свобода.
По его словам, для этих людей организуют упрощенный пограничный контроль.
Ранее сообщалось, что людей повезут по составленным на работе спискам, группами на автобусах и электричках до границы с Россией.
В Ростовской области созданы специальные 16 участков, на которых нет списков избирателей - по предъявлению паспорта сможет голосовать любой житель ОРДЛО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное