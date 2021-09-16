Россия организует 825 автобусов и 12 поездов для вывоза людей с оккупированной Донетчины на выборы в Госдуму РФ, - глава террористов "ДНР" Пушилин

Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, передает Радио Свобода.

По его словам, для этих людей организуют упрощенный пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что людей повезут по составленным на работе спискам, группами на автобусах и электричках до границы с Россией.

В Ростовской области созданы специальные 16 участков, на которых нет списков избирателей - по предъявлению паспорта сможет голосовать любой житель ОРДЛО.