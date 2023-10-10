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Россия организовала похищение украинских детей из-за "гуманитарных миссий", - Андрющенко

10 октября, 2023 вторник
07:43
Война с Россией

Россия похищает украинских детей с временно оккупированных территорий из-за гуманитарной миссии "Детям в руки", которую основала российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что инициативу "Детям в руки" Львова-Белова учредила под "зонтиком" Российской гуманитарной миссии (РГМ) – глобальной организации, которая продвигает российское влияние через "гуманитарную сферу" и похожа на сеть агентов влияния по всем признакам.

По словам Андрющенко, эта миссия начала действовать с 15 ноября 2022 года. Однако в апреле региональные сайты представителей уполномоченного по правам детей начали рекламу и сбор средств.

"Это странно совпадает со временем, когда Львова-Белова приступила к похищению детей из Мариуполя. В таких случаях верить в совпадение времен трудно", - подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что в отчетах российской организации за вторую половину июля - августа 2022 указано, что во время визита Львово-Беловой из Донецкой области вывезли 13 детей для устройства в семье и 133 ребенка получили гражданство России. Это произошло до псевдореферендума.

Кроме того, отчет за сентябрь – декабрь отмечает о вывозе на территорию России 433 детей из временно оккупированных городов Украины.

"Теперь понятно, что все похищения детей происходят не государственными органами России, а такими "гуманитарными миссиями", как "Детям в руки". А координация этого процесса полностью контролируется РГМ", - подчеркнул Андрющенко.

Он также подчеркнул, что Украина будет искать детей, пока не найдет, а обнародованные факты помогут в собрании улик против похитителей.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение. их гражданство на русское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. По его словам , россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. А в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины. Тогда же российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллионов жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул , что детский омбудсмен России Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия кафиров военными преступлениями и геноцидом.

Украина
Россия
Мариуполь
Донетчина
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