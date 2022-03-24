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Главная война с Россией Россия опрокидывает технику в Беларусь и Крым для наступления на Киев, – Генштаб

Россия опрокидывает технику в Беларусь и Крым для наступления на Киев, – Генштаб

24 мартa, 2022 четверг
14:43
война с Россией Российские военные

Россия меняет планы по ведению боевых действий на территории Украины. Оккупанты на некоторых направлениях отказываются от наступательных действий, но концентрируют силу для наступления на Киев

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С целью восстановления боеспособности руководство Вооруженных сил РФ приняло ряд решений о снятии с хранения устаревшей бронетехники и направлении ее в воинские части, восстанавливающие боеспособность. На временно занятых врагом территориях фиксируются редкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

"По полученной информации, военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели, поставленные перед началом войны с Украиной, не были выполнены в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Российское военное руководство осуществляет опрокидывание на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов для реализации наступательных действий для оцепления Киева.

В Генштабе отмечают, что российское военное руководство начинает отдавать себе отчет в том, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонных действий.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и содержание ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по вводу наших подразделений в заблуждение и продолжает разведку.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сумы. В направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города.

На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

  • Напомним, 24 марта прошел месяц с начала полномасштабной российско-украинской войны. За время боевых действий РФ потеряла около 15800 военных, 1597 бронемашин, 530 танков, 280 систем артиллерии, 124 вертолета и 108 самолетов.

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