Россия опрокидывает технику в Беларусь и Крым для наступления на Киев, – Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С целью восстановления боеспособности руководство Вооруженных сил РФ приняло ряд решений о снятии с хранения устаревшей бронетехники и направлении ее в воинские части, восстанавливающие боеспособность. На временно занятых врагом территориях фиксируются редкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров.

"По полученной информации, военно-политическим руководством Российской Федерации принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели, поставленные перед началом войны с Украиной, не были выполнены в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Российское военное руководство осуществляет опрокидывание на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов для реализации наступательных действий для оцепления Киева.

В Генштабе отмечают, что российское военное руководство начинает отдавать себе отчет в том, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонных действий.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и содержание ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по вводу наших подразделений в заблуждение и продолжает разведку.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку Сумы. В направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на разрушении гражданской инфраструктуры города.

На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Напомним, 24 марта прошел месяц с начала полномасштабной российско-украинской войны. За время боевых действий РФ потеряла около 15800 военных, 1597 бронемашин, 530 танков, 280 систем артиллерии, 124 вертолета и 108 самолетов.