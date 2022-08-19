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Аналитика

Россия опрокидывает боевую авиацию из оккупированного Крыма на более отдаленные аэродромы. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
19 августа, 2022 пятница
21:24
Статьи Сергей Згурец

После ударов по военным аэродромам в оккупированном Крыму Российская Федерация перебрасывает боевую авиацию с полуострова на более отдаленные аэродромы, опасаясь полного уничтожения техники

Авдеевка, Марьинка и Пески – единственное направление фронта, где враг пытается применять тактику огневого вала

Динамика боевых действий на фронтах остается прогнозируемой. Враг пытается продолжать наступательные действия в зоне населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески. Проходящая возле этих населенных пунктов линия обороны была очень хорошо укреплена с 2014 года. Однако она расположена вплотную к Донецку. Именно поэтому противник пытается сейчас решить две задачи. Во-первых, россияне пытаются пробить нашу оборону на этом направлении, чтобы минимизировать обстрелы своих находящихся в Донецке войск. Во-вторых, создать условия для дальнейшего продвижения войск в сторону Краматорска. Однако врагу не удается воплотить свои планы в жизнь. Хотя на этом направлении враг и имеет огневое преимущество из-за логистики  непосредственно из Российской Федерации. Авдеевка, Марьинка и Пески – единственное направление, где враг пытается применять тактику огневого вала. На всех других участках фронта такая тактика невозможна из-за уничтоженных складов с боеприпасами.


Карта боевых действий в Донбассе за период 17-19 августа

Возле Сиверска россияне пытаются проводить наступательные действия

Враг пытается активизировать свои действия по линии Сиверск-Соледар-Бахмут. В зоне Сиверска постоянно продолжаются боевые столкновения малыми группами войск. Оккупанты пытаются продавить нашу оборону на этом направлении, однако здесь для них такая цель сложнее.

ВСУ заблокировали российские войска на правом берегу Днепра

Ситуация на Юге Украины более чем ясна. Вооруженные силы Украины заблокировали большое количество российских войск на правом берегу Днепра. Несмотря на это, россияне продолжают перебрасыват туда подкрепление и боеприпасы. Также для врага значительно усложнилась военно-воздушная поддержка после уничтожения аэродромов в оккупированном Крыму.


Карта боевых действий на Юге Украины за период с 17 по 19 августа.

После удара по аэродрому "Саки" уничтожена почти половина боевой авиации Черноморского флота РФ

Сегодня в агентстве Reuters подали информацию о том, что после удара по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму уничтожена почти половина боевой авиации Черноморского флота РФ. Действительно состав авиации Черноморского флота РФ насчитывал 13 СУ-24 и 12 СУ-30. После удара были уничтожены 5 СУ-24, 3 СУ-30, а также повреждены некоторые самолеты. Также у противника остается определенное количество вертолетов. Тем не менее, я считаю, что их ждет подобная судьба, как и самолетов на авиабазе "Саки". После ударов по "Сакам" и Новофедоровке противник начал активно передислоцировать авиацию на отдаленные аэродромы. В частности, за короткий промежуток времени в Российскую Федерацию перебросили 24 самолета. Это говорит о том, что враг боится уничтожения военной авиации в оккупированном Крыму.

Внутриполитические дискуссии в США по военной помощи Украине

В США есть часть политического окружения Байдена, считающая, что нужно оказывать военную помощь Украине таким образом, чтобы не спровоцировать россиян на развязывание Третьей мировой войны. В частности, в этолт лагерь входит советник президента США Джейк Салливан. Также в аппарате Совбеза США есть люди, которые исповедуют достаточно умеренную политику в отношении Украины. Они считают, что Украина должна получать военную помощь дозированно и небольшими партиями, что сделает невозможным быстрое контрнаступление ВСУ. Такое внутреннее противостояние наблюдается в США и сегодня.

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