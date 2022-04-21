Россия опробовала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". В Минобороны США не видят в этом угрозы

Об этом заявили на сайте Кремля.



Учебные боевые блоки ракеты достигли полигона на Камчатке. Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов такой ракеты нет в мире. По предварительным данным, боевое дежурство они начнут в конце года.



"Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране", – заявил Путин.



Он также добавил, что ракета может преодолевать все современные средства противоракетной обороны, а для создания ее использовали только российские узлы, компоненты и детали.



В Минобороны США заявили, что испытания были рядовыми и РФ должным образом сообщила о запуске.

"Россия должным образом сообщила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)… Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников", - сказала спикер Белога дома Псаки.



"Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США.