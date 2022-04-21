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Россия опробовала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". В Минобороны США не видят в этом угрозы

21 апреля, 2022 четверг
07:56
Мир

На космодроме "Плесецк" россияне произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

Об этом заявили на сайте Кремля.

Учебные боевые блоки ракеты достигли полигона на Камчатке. Президент России Владимир Путин заявил, что аналогов такой ракеты нет в мире. По предварительным данным, боевое дежурство они начнут в конце года.

"Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу безумной агрессивной риторики, пытается угрожать нашей стране", – заявил Путин.

Он также добавил, что ракета может преодолевать все современные средства противоракетной обороны, а для создания ее использовали только российские узлы, компоненты и детали.

В Минобороны США заявили, что испытания были рядовыми и РФ должным образом сообщила о запуске.

"Россия должным образом сообщила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений – ред.) о том, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету (МБР)… Мы не считаем это испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников", - сказала спикер Белога дома Псаки.

"Департамент остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии России против Украины", – добавила она.

  • Ранее сообщалось, что Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США.

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Россия
ракета
США
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