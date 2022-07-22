Россия – опасный поставщик газа, – Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию опасным поставщиком газа
Об этом пишет Die Welt.
"Пропускная способность газопроводов Северный поток-1, Ямал и через Украину достаточна для выполнения Россией своих обязательств по поставкам", — заявил канцлер, назвав неубедительными заявления РФ, что поставки газа были сокращены по техническим причинам.
Шольц подчеркнул, что эмбарго на поставку российского газа не существует, а технические причины уменьшения поставок были выдвинуты только со стороны РФ.
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"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя полагаться на что-либо, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", — заявил канцлер, назвав Россию "опасным поставщиком газа".
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