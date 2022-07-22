Россия – опасный поставщик газа, – Олаф Шольц

Об этом пишет Die Welt.

"Пропускная способность газопроводов Северный поток-1, Ямал и через Украину достаточна для выполнения Россией своих обязательств по поставкам", — заявил канцлер, назвав неубедительными заявления РФ, что поставки газа были сокращены по техническим причинам.

Шольц подчеркнул, что эмбарго на поставку российского газа не существует, а технические причины уменьшения поставок были выдвинуты только со стороны РФ.

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"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя полагаться на что-либо, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", — заявил канцлер, назвав Россию "опасным поставщиком газа".

21 июля Reuters сообщил, что турбина для Северного потока застряла в пути, Россия не предоставила нужные согласования.

Германия планирует до 1 ноября заполнить свои газовые хранилища на 95%.

Коалиционное правительство Германии ищет альтернативу российским энергоносителям. Германия пытается обеспечить поставки из других стран, в частности из Катара

Глава Федерального сетевого агентства Германии считает, что цены на газ стабилизировались и расти больше не будут, но нынешних запасов не хватит для зимы

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